Uitblinker Traoré verontschuldigt zich: ‘Yeah, sorry for that’

Hoewel Bertrand Traoré donderdagavond een van de beste spelers op het veld was tegen Schalke 04, is de aanvaller niet onverdeeld tevreden over zijn optreden. Ajax boekte een 2-0 zege en die had nog hoger kunnen uitvallen, maar onder meer Traoré had het vizier niet op scherp staan. Na afloop excuseert hij zich. "Yeah, I did my job, but I didn't score. Sorry for that", citeert ELF Voetbal.

Traoré noemt het duel met Schalke 'misschien wel' de beste wedstrijd van het seizoen van Ajax. Hij voelt zich bovendien thuis in de punt van de aanval als vervanger van Kasper Dolberg. De huurling van Chelsea speelt liever als spits dan op de vleugels. "Ik kan dan twee kanten op om mijn acties te maken. Met mijn gezicht naar het doel. Dan ben ik op mijn best."

Toch zal Traoré niet teleurgesteld zijn als hij in de return op de flank speelt. "Dat meen ik oprecht. Als de trainer dat het beste vindt, dan moeten we ons werk doen. Daar ga ik niet moeilijk over doen. Kasper is belangrijk voor ons en de vleugelspelers zijn in vorm. Op dit moment hebben we gewoon iedereen nodig, met zoveel belangrijke wedstrijden voor de boeg. Een beetje roteren kan ook geen kwaad."