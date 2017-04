Olympique Lyon schrikt zich rot: ‘Dit waren gevaarlijke mensen’

De ongeregeldheden voorafgaand Olympique Lyon - Besiktas (2-1) hebben hun sporen nagelaten in Frankrijk. Nadat vechtpartijen uitbraken op de tribunes, vluchtten honderden toeschouwers het veld op. Voorzitter Jean-Michel Aulas schrok zich rot, vertelt hij na afloop. "Ik dacht dat de wedstrijd niet door zou gaan. Het was op het randje."

Het was Aulas zelf die de supporters tot kalmte maande. Drie kwartier later dan gepland ging het duel van start. "We konden ze ervan overtuigen om plaats te nemen op de tribune. Daardoor is de wedstrijd gered", citeert Eurosport. Naar schatting waren er 20.000 Turken aanwezig in het stadion. "Volgens de Franse wet hebben wij niet het recht om digitale ticketverkoop te weigeren. We zorgden er wel voor dat er niet aan het buitenland werd verkocht, maar de Turken hadden het goed georganiseerd", aldus Aulas.

"Ze zijn sterk vertegenwoordigd in Frankrijk en ze kregen meer tickets in handen dan we dachten. Er waren ook Turkse supporters uit Duitsland bij die hier niks te zoeken hadden. Iemand had ze blijkbaar tickets verkocht. Dit waren gevaarlijke mensen", stelt de preses. Uiteindelijk ging de wedstrijd door. Ryan Babel bracht Besiktas in de eerste helft op voorsprong; in de slotfase wist Lyon de wedstrijd volledig te kantelen.

Ondanks de overwinning is ook trainer Bruno Génésio niet euforisch. "Ik ben nog een beetje van slag door wat er voor de wedstrijd allemaal is gebeurd. Het had niks te maken met wat sport en voetbal naar mijn idee is. Mensen moeten juist zorgeloos naar een wedstrijd kunnen kijken. Als zoiets dan gebeurt, ben ik teleurgesteld en verdrietig. Ik denk wel dat het goed is dat de wedstrijd doorgang vond", aldus Genesio.