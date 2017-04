‘Voor Dolberg is echt veel interesse, dus Huntelaar is een optie voor Ajax’

De kans bestaat dat Klaas-Jan Huntelaar aankomende zomer terugkeert bij Ajax. De spits, die in het verleden drie jaar voor de Amsterdammers speelde, is bij Schalke 04 in het bezit van een aflopend contract en zou serieus in beeld zijn bij Ajax.

"Ik denk dat het altijd een interessante optie blijft voor Ajax", zei directeur Marc Overmars voor de camera van FOX Sports over de 33-jarige Huntelaar. "Ik denk dat Klaas-Jan superfit is en dat hij ook over een bepaalde drive beschikt, waardoor hij altijd presteert. Hij mag nu dan wat ouder zijn, ik denk dat hij nog steeds van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Ajax."

Volgens Overmars hangt een transfer van Huntelaar onder meer af van de toekomst van Kasper Dolberg. De Deense tiener zou op dit momenteel veel buitenlandse interesse genieten. "Voor Kasper is op dit moment echt heel veel interesse", verzekert Overmars, die weet dat het snel kan gaan in de voetballerij. "Ik heb volgens mij een maand of zeven geleden aangegeven dat Arek Milik bij Ajax zou blijven en een week later was hij weg." Milik vertrok uiteindelijk voor dik dertig miljoen euro naar Napoli.