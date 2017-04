‘Ik heb signalen ontvangen dat hij geen toekomst meer bij Ajax ziet’

Kenny Tete wil in de zomer de gelederen van Ajax verlaten, zo heeft Marc Overmars bevestigd in gesprek met FOX Sports. De rechterverdediger heeft laten weten dat hij geen toekomst meer voor zichzelf ziet weggelegd in Amsterdam, ondanks dat zijn verbintenis nog een seizoen doorloopt.

Tete komt onder Peter Bosz weinig aan spelen toe. "Ik heb signalen ontvangen dat hij hier geen toekomst meer ziet en dat hij graag ergens anders wil spelen. Dat heb ik meerdere malen te horen gekregen", zegt Overmars. De sportbestuurder heeft begrip voor het standpunt van de verdediger, die onder Frank de Boer doorbrak en het Nederlands elftal haalde. "Hij is buiten de eerste elf gevallen en dat is heel jammer voor hem."

Ajax zal Tete geen nieuw contract aanbieden. "We hebben een tijdgeleden al met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola gesproken. Maar dat was op het moment dat hij niet meer in de basis stond. Toen was de intentie om te verlengen er ook niet meer." Tete, 21 jaar, maakte in februari 2015 zijn debuut in de hoofdmacht. Acht maanden later maakte de verdediger zijn debuut voor Oranje.