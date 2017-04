AZ koopt stadion terug: ‘Weinig clubs in Nederland kunnen dat zeggen’

AZ is weer eigenaar van het AFAS Stadion. Na zeven jaar heeft de club het onderkomen teruggekocht van Stadion Alkmaar Beheer BV, zo maakt AZ donderdagmiddag wereldkundig via de officiële kanalen. Welk bedrag met de overdracht is gemoeid, is niet bekend.

AZ neemt niet alleen het stadion over, maar ook het veld voor het stadion en zeven omringende parkeerterreinen. De Eredivisionist was tot 2010 ook eigenaar van het stadion, maar ging vanwege financiële problemen bij hoofdsponsor DSB Bank over tot verkoop. Dat het stadion nu weer in eigen beheer is, noemt algemeen directeur Robert Eenhoorn een 'historische gebeurtenis'. "Er zijn niet veel clubs in Nederland kunnen zeggen dat ze het stadion in beheer hebben."

"Door de inspanningen van Dirk Scheringa is in Alkmaar in 2006 een fantastisch stadion verrezen. Tijdens een moeilijke fase van de club heeft een groep ondernemers met een groot AZ-hart geholpen door het stadion te kopen", vertelt Eenhoorn. "Nu was het moment daar om het stadion terug te kopen van Stadion Alkmaar Beheer BV. Richting de toekomst kunnen we hierdoor structureel met een betere exploitatie werken. We zijn dan ook zeer verheugd dat de club en stadion weer één zijn."