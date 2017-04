AC Milan komt na 31 jaar Berlusconi in Chinese handen

Na maanden steggelen over de afkoopsom is donderdag eindelijk het licht op groen gegaan voor de Chinese overname van AC Milan. Een consortium, geleid door zakenman Yonghong Li, heeft 99,93 procent van de aandelen in i Rossoneri in handen gekregen, zo laat Fininvest, het bedrijf van de voormalige eigenaar Silvio Berlusconi, via een officiële verklaring weten.

Milan is vanaf nu officieel in handen van Rossoneri Sports Investment, waardoor er een einde komt aan de 31-jarige heerschappij van Berlusconi in het San Siro. “De details van de overname zijn zoals eerder aangekondigd en schatten de waarde van AC Milan op 740 miljoen euro, inclusief een schuldenlast, zoals vastgesteld op 30 juni 2016, van 220 miljoen euro”, leest het statement van Fininvest verder.

Milan boekte in de periode dat Berlusconi aan het roer stond enorme successen en mocht in de afgelopen decennia onder meer acht landstitels en vijf keer de Champions League in de prijzenkast bijzetten. De laatste jaren bleven de sportieve prestaties echter achter: de vorig jaar gewonnen Supercoppa Italia was de eerste hoofdprijs sinds 2011. De club staat momenteel op de zesde plaats in de Serie A.