Juventus slaat toe en legt Barcelona-beul vast tot 2022

Na zijn twee doelpunten tegen Barcelona in de kwartfinale van de Champions League leek de week voor Paulo Dybala al niet meer stuk te kunnen en donderdag kwam er nog meer mooi nieuws voor de Argentijn bij. Juventus heeft namelijk bekend gemaakt dat het 23-jarige supertalent zijn contract tot 2022 heeft verlengd.

“Ik heb geweldig nieuws. Ik heb bijgetekend voor nog vijf jaar. Ik ben erg blij en trots dat ik deel mag uitmaken van deze club. Dit is een week vol emotie voor mij, ik ben enorm blij met wat ik heb bereikt”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club. “Het meest onvergetelijke moment was toen ik mijn eerste contract bij Juventus ondertekende. Toen ik wist dat ik deel ging uitmaken van deze club, want bij een internationale grootmacht spelen is een overgetelijk gevoel. Spelen voor Juventus is iets waarvan je als kind droomt.”

Dybala, die in 2015 voor bijna 34 miljoen euro door La Vecchia Signora bij Palermo werd opgehaald, gaat er ook op financieel vlak niet op achteruit. De Argentijn gaat zeven miljoen euro per jaar verdienen en wordt daarmee de op een na best betaalde speler in de Serie A, achter land- en ploeggenoot Gonzalo Higuaín.