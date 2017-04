Bosz: ‘Niet vergeten dat het een grote club is, uit een grote competitie’

Ajax treedt donderdagavond voor het eerst in veertien jaar weer aan in de kwartfinale van een Europees toernooi en de Amsterdammers kunnen met een tegenstander als Schalke 04 de borst alvast nat maken. Peter Bosz is benieuwd of zijn ploeg hetzelfde kan brengen als tegen FC Kopenhagen en hoopt dat een volle Amsterdam ArenA opnieuw de doorslag kan geven.