‘Bij Ajax willen ze nu Huntelaar terughalen, wat is dat nou voor visie?’

Klaas-Jan Huntelaar wordt sterk in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax komende zomer. Zijn contract bij Schalke 04 loopt af, waardoor de 33-jarige aanvaller gratis is op te halen in Gelsenkirchen. André Stafleu, oud-voetballer van Feyenoord, kan er met zijn verstand niet bij dat Ajax er aan denkt de ervaren spits terug te halen.

In gesprek met Panorama laat de oud-speler, die ruim tweehonderd duels voor Feyenoord speelde, weten dat hij het lachwekkend vindt dat Ajax aan Huntelaar denkt. “Bij Ajax willen ze nu Huntelaar terughalen. Die gozer is 34 jaar en altijd geblesseerd. Wat is dat nou voor visie? Je zou bijna zeggen: flikker die hele scouting eruit en verbind je lot aan een paar makelaars. Dan ben je goedkoper uit.”

Stafleu was in het verleden zelf scout voor Feyenoord. Dat leverde een mooie anekdote op: "Ik kreeg ooit een tip: je moet eens bij Steaua Boekarest gaan kijken, daar loopt een goede rechtsback. Kostte 1 miljoen. Dus ik naar Berlijn, daar speelden ze tegen Hertha. Nou, ik vond het helemaal niks. Het enige wat ie goed kon was ingooien. Dus ik kom terug en schrijf een vernietigend rapport over die gozer. Een week later staat er in de krant: ‘Ajax koopt Ogararu’. Ik dacht echt, die zijn gek geworden. Het werd ook niks."