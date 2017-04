Bosz: ‘Hij is super, maar ik weet niet waar hij volgend jaar speelt’

Ajax treft donderdagavond Schalke 04 in de eigen Amsterdam ArenA en zal zo ook weer voor even herenigd worden met Klaas-Jan Huntelaar. De voormalige spits van de Amsterdammers loopt aan het einde van het seizoen uit zijn contract in Gelsenkirchen en wordt veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer. Peter Bosz weet echter niet of hij volgend jaar over de aanvaller kan beschikken.

“Ik kan er niets over zeggen, dat is voor Marc Overmars. Waar hij volgend jaar speelt, weet ik niet. Klaas-Jan is een superspeler, maar ik ben slechts de trainer”, liet hij optekenen tijdens een perspraatje. Bosz weet dat het lastig zal worden tegen Schalke: “We spelen tegen een grote club en we zullen er alles aan doen om verder te komen. Ik vind dat Schalke goed kan voetballen, maar toch is onze speelstijl anders dan die van hen.”

Ajax zal het donderdag wel zonder een belangrijke pion moeten stellen. Lasse Schöne liep in de wedstrijd tegen FC Kopenhagen tegen een gele kaart aan en mist de eerste ontmoeting met die Knappen. Wie de rol van de Deen op zich gaat nemen, wilde Bosz nog niet kwijt: “We moeten het doen met een andere speler die het anders invult dan dat hij doet. Ik vind dat Donny van de Beek daar kan spelen, het is wel een hele belangrijke positie. Frenkie de Jong, Carel Eiting en Jaïro Riedewald zijn ook opties.” Bosz weet overigens nog niet of Kasper Dolberg inzetbaar is. Dat hangt van het presteren van de Deen op de training van woensdag af.