‘Arsenal zit in een slechte periode, iedere speler gaat dan zwakheden voelen’

Crystal Palace deelde Arsenal maandagavond een flinke tik uit door in eigen huis met 3-0 te winnen. Manager Sam Allardyce was als vanzelfsprekend tevreden over de prestaties van zijn ploeg. Volgens hem wisten zijn spelers hoe er gespeeld moest worden om Arsenal te verslaan.

“De spelers wisten wat er tactisch moest gebeuren om Arsenal te verslaan. Het belangrijkste was goed verdedigen en ze frustreren. Met de werklust en vastberadenheid moesten we de bal snel afpakken om kansen te creëren. Onze prestatie is geen toeval, want we hebben ook van Chelsea gewonnen. We wisten dat als we hetzelfde zouden spelen, dat ook tegen Arsenal een goed resultaat op zou leveren”, zegt Allardyce in gesprek met Sky Sports.

“We weten dat Arsenal in een slechte periode zit. Iedere speler, top of niet, gaat zwakheden voelen als de resultaten tegenvallen. Maar de enige manier om daar gebruik van te maken, is door hard te werken en ze te frustreren”, vervolgt de manager van Crystal Palace. “We hebben ze niet laten voetballen, dat heeft uitstekend gewerkt. De jongens hebben het plan perfect uitgevoerd en we hebben geen doelpunten geïncasseerd tegen Arsenal, dat veel doelpunten maakt.”