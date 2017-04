‘Vitesse meldde zich rond de winterstop, niet veel later volgde FC Utrecht’

Thomas Bruns zette maandag zijn handtekening onder een vierjarig contract bij Vitesse. De middenvelder komt transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij het seizoen afmaakt. In Arnhem wordt hij door sommigen gezien als de opvolger van Lewis Baker, huurling van Chelsea. Zelf ziet Bruns dat anders.

"Als ik dan zoveel goals mag maken, ben ik zeer blij. Maar Lewis heeft zijn specifieke kwaliteiten”, zegt Bruns in gesprek met de Gelderlander. “Ik breng dynamiek, diepgang. Ik leg gif in de duels. En natuurlijk wil ik scoren. Ik ben ambitieus en mik op zeven tot tien doelpunten per jaar. En Europees voetbal, natuurlijk."

Vitesse was niet de enige club met interesse. "Vitesse meldde zich rond de winterstop. Niet veel later volgde FC Utrecht. Dat is dan mooi. Er zijn twee goede clubs om te kiezen. Ik heb met de trainers gesproken. Daarna was het wikken en wegen. Ik heb mijn gevoel laten spreken. Omdat ik daar op vertrouw. Mijn omgeving is blij voor mij. Bij Heracles zien ze ook dat dit een mooie stap is. Een stap omhoog."