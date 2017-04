Buffon wil Messi weer in bedwang houden: ‘Jullie herinnerden me eraan’

Juventus ziet met vertrouwen uit naar de ontmoeting met Barcelona van dinsdag. De Oude Dame is niet van plan om de offensieve speelstijl bij te schaven voor de kwartfinale van de Champions League, laat trainer Massimiliano Allegri aan de vooravond van de kraker weten.

De koploper van de Serie A speelt dit seizoen in een aanvallende 4-2-3-1-formatie. "Ik kan nog niets zeggen over de formatie, maar de voorste vier gaan spelen", verzekert Allegri op de persconferentie. "Ik zie niet in waarom we ze naar de kant moeten halen. We hebben het geloof dat we Barcelona kunnen uitschakelen. Het wordt niet makkelijk, want Barcelona heeft een sterker team."

Allegri vindt het een logische keuze om op de aanval te spelen. "Je kunt niet twee keer op 0-0 spelen tegen Barcelona en doorgaan via strafschoppen. Dat is vrijwel onmogelijk", weet de oefenmeester. Aan de andere kant is Allegri ook op de hoogte van de aanvallende kwaliteiten van Barcelona. Hij roemt Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar en wijst naar de comeback tegen Paris Saint-Germain in de achtste finale (6-1). "Van die wedstrijd hebben we geleerd dat niets vanzelfsprekend is in het voetbal, zeker niet op dit niveau."

Aanvoerder Gianluigi Buffon incasseerde nimmer een doelpunt van Messi en dat hoopt hij zo te houden. "Dat wist ik voorheen ook, vervolgens was ik het weer vergeten en herinnerden jullie mij eraan", lacht de routinier tijdens het perspraatje. "Het klopt, maar het komt ook omdat ik niet heel vaak tegenover hem heb gestaan. Ik heb bovendien geluk gehad met fantastische verdedigers, die het moeilijk maakten voor Messi."