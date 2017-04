‘Ik merk toch vooral dat de supporters zondag in De Kuip willen winnen’

Voor FC Utrecht staat komend weekeinde een bezoek aan De Kuip op het programma. Tegenstander Feyenoord moet winnen op de kampioenskoers te blijven, maar het hoeft geen hulp van de bezoekers te verwachten. Volgens Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging van FC Utrecht, zal de club uit de Domstad ‘gewoon’ voluit gaan.

“Ik merk toch vooral dat de supporters zondag in De Kuip willen winnen om de vierde plaats vast te houden. Bovendien willen ze een revanche voor de verloren bekerfinale van vorig jaar. We moeten gewoon voor ons zelf gaan en geen rekening houden met belangen van andere clubs. Laat Ajax en Feyenoord het onderling maar uitvechten”, zegt Den Hartog in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Een vierde plek scheelt ruim anderhalf miljoen euro aan televisiegelden”, vervolgt de voorzitter van de Utrechtse supportersvereniging. “Dat geld kunnen we goed gebruiken. Daarnaast is er een kansje dat we met een vierde plaats rechtstreeks Europees voetbal halen. Maar dan moet Ajax dit jaar wel de Europa League winnen.”