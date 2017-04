Play-offs lonken voor FC Utrecht na sterke invalbeurt Barazite

FC Utrecht kan zich nagenoeg zeker gaan opmaken voor de play-offs voor Europees voetbal. Het elftal van Erik ten Hag rekende zondagmiddag op eigen veld met 3-0 af met nummer zeven FC Twente en geniet nu met nog vier competitieduels op het programma een voorsprong van elf punten op de Tukkers. Utrecht stelde de zege in de tweede helft veilig in een tijdsbestek van slechts drie minuten.

Twente won vier jaar geleden voor het laatst op bezoek bij Utrecht en de manschappen van René Hake hadden het ook zondag lastig in De Galgenwaard. De thuisploeg ging furieus van start, maar liet na zichzelf te belonen voor een uitstekende openingsfase. Nick Marsman zag de ene na de andere aanvalsgolf op zich afkomen in het eerste kwartier, maar de doelman van Twente redde knap op pogingen van Zakaria Labyad, Gyrano Kerk en Yassin Ayoub.

De storm ging vervolgens even liggen in de Domstad, maar in de slotfase van de eerste helft kregen beide teams toch nog een goede mogelijkheid om de score te openen. Namens de bezoekers stuitte Fredrik Jensen, na goed voorbereidend werk van aanvalsleider Enes Ünal, op naamgenoot David Jensen, terwijl aan de andere kant een vrije trap van Ayoub op acrobatische wijze onschadelijk werd gemaakt door Marsman.

Na de onderbreking werd Nacer Barazite binnen de lijnen gebracht door Ten Hag teneinde een opening te creëren en de aanvaller beschaamde het vertrouwen van zijn trainer niet. Luttele minuten na zijn invalbeurt stelde hij Kerk in de gelegenheid om met het hoofd te scoren, waarna Barazite niet veel later met een schot in de korte hoek zelf voor de 2-0 tekende. De eveneens ingevallen Ricardo Zivkovic zorgde in de slotfase op aangeven van Ayoub voor de 3-0.