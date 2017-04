Depay levert assist in complete vernedering voor Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft zaterdagavond een flinke nederlaag geleden. Het team van Bruno Génésio ging in eigen huis met liefst 1-4 onderuit tegen Lorient, dat nu de laatste drie Ligue 1-duels heeft gewonnen en op een achttiende plaats is terug te vinden. Olympique Lyon komt komende week in Europa uit tegen Besiktas uit Turkije.

Na nog geen half uur spelen leek er voor Olympique Lyon geen vuiltje aan de lucht. Memphis Depay kreeg de bal op links, behield het overzicht en bediende Corentin Tolisso. De middenvelder schoot het leer keurig in de hoek naast Benjamin Lecomte. Waris Majeed zorgde enkele minuten voor rust voor de gelijkmaker.

In de tweede helft ging het helemaal mis bij de thuisploeg, waar Mathieu Valbuena en Alexandre Lacazette pas na dik een uur spelen hun opwachting maakten. Sylvain Marveaux tekende al vlug voor de 1-2 en daar kwam ook nog eens een dubbelslag van Benjamin Moukandjo bovenop: 1-3 en 1-4. Aan het laatste doelpunt ging een verkeerde pass van keeper Anthony Lopes vooraf. Lyon, dat aan de laatste vier competitieduels slechts vier punten overhield, bezet nog steeds de vierde plaats.