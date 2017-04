Klopp nam risico met invaller: ‘Hij verloor drie kilo in drie dagen’

Vooraf leek het meespelen van Philippe Coutinho in de wedstrijd tussen Stoke City en Liverpool onwaarschijnlijk. De middenvelder, die afgelopen week ziek was, kwam na rust toch in het veld en bracht de belangrijke gelijkmaker op het scorebord. Daarmee is hij nu de Braziliaan met de meeste doelpunten in de Premier League.

Eigenlijk was Liverpool-manager Jürgen Klopp van plan om Coutinho pas later in het veld te brengen, evenals Roberto Firmino, die met het winnende doelpunt matchwinner werd. “Je weet nooit hoe het loopt. Coutinho verloor drie kilogram in drie dagen. Sommige mensen zouden dat geweldig vinden, maar dat is niet goed voor een profvoetballer”, zegt Klopp in gesprek met Sky Sports.

Ook Firmino kampte in aanloop naar de wedstrijd bij Stoke met wat problemen. “Hij had liesklachten en was wat vermoeid. Daardoor heeft hij drie dagen niet getraind. Het waren allemaal moeilijke beslissingen, maar ik ben blij dat het goed uitgepakt heeft.”

“Het was een behoorlijke gok om Firmino en Coutinho in het veld te brengen”, vervolgt de Duitse oefenmeester. “De tweede helft was goed. Dat we de eerste helft niet goed waren, kwam niet door de spelers, maar door het voetbal dat we speelden. Stoke deed het toen beter, maar ze creëerden weinig kansen, los van het doelpunt.”