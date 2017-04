Griezmann doet Real Madrid pijn in strijd om landstitel

Real Madrid heeft zaterdag een flinke domper moeten verwerken. Het team van Zinédine Zidane leek in eigen huis met minimaal verschil van Atlético Madrid te gaan winnen, maar vijf minuten voor tijd werkte Antoine Griezmann de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. Pepe had in wellicht zijn laatste derby tegen los Colchoneros de 1-0 voor zijn rekening genomen, maar dat bleek niet voldoende.

Real Madrid en Atlético Madrid speelden slordig voetbal in de eerste 45 minuten, al had het team van Zidane het meeste uitzicht op een openingsdoelpunt. De beste kansen waren voor Karim Benzema en Cristiano Ronaldo. Na een goede combinatie met de Portugees leek Benzema van dichtbij voor de 1-0 te zorgen, maar Jan Oblak verrichtte een goede redding met zijn hand. Ronaldo kreeg de bal op zijn beurt wel langs Oblak, maar zag hoe Stefan Savic zijn snoeiharde inzet op de lijn met het hoofd keerde.

Atlético maakte een angstige indruk en toonde veel respect voor de stadsgenoot, en andersom. Het team van Diego Simeone kreeg een uitstekende mogelijkheid via Griezmann. De Fransman snelde richting het strafschopgebied en zag vervolgens hoe Keylor Navas een hand tegen zijn schot kreeg. Na de onderbreking maakte Real Madrid een vastberaden indruk en hing de 1-0 in de lucht. Een kopbal van Ronaldo miste de juiste richting en Oblak kon ternauwernood een inzet van Benzema keren.

De openingstreffer van Pepe in de 52 minuut kwam dan ook niet als een verrassing uit de lucht vallen. Toni Kroos zette de bal voor uit een vrije trap vanaf de rechterkant en de verdediger verschalkte Oblak met een rake kopbal: 1-0. Real Madrid leunde vervolgens op de voordelige marge, en oogde comfortabel op de momenten dat Atlético balbezit had. Het uitblijven van de 2-0 had echter verstrekkende gevolgen voor los Merengues.

Griezmann zette vijf minuten voor tijd de 1-1 op het scorebord. De aanvaller ontving een lange bal van de ingevallen Ángel Correa en werkte het leer in de hoek langs Navas. Een hard gelag voor Real Madrid, dat niet meer in staat was om te reageren en Barcelona meer hoop geeft op het prolongeren van de landstitel. De Catalanen hebben drie punten minder en spelen zaterdagavond in en tegen Málaga. De hoofdstedelingen hebben echter nog altijd een inhaalduel met Celta de Vigo tegoed.