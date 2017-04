Excelsior zegeviert in derby en krijgt Het Kasteel stil

Excelsior heeft de dertiende plaats in de Eredivisie overgenomen van Sparta Rotterdam. Het team van Mitchell van der Gaag trok vrijdagavond in de derby aan het langste eind en won met 2-3. Over alle competities hebben de Kralingers nu alweer tien wedstrijden op rij niet meer verloren van de Kasteelheren van Alex Pastoor.

De trainer van Sparta beklaagde zich vooraf over het drukke programma en na de nederlaag tegen Excelsior zal hij alleen maar harder balen, want de rood-witten zijn nog altijd niet gevrijwaard van degradatiezorgen. De thuisploeg was nog wel zo goed aan het duel begonnen, want Ryan Koolwijk maakte na tien minuten een eigen doelpunt. Hij werkte het leer bij een hoekschop, en na een duel met Loris Brogno, achter zijn eigen keeper: 1-0. Pastoor keek tevreden toe, maar heel lang kon hij niet van de voorsprong genieten, want na 24 minuten werd het gelijk op Het Kasteel.

Na een goed ingestudeerde corner legde Jurgen Mattheij de bal vanaf de tweede paal terug bij Nigel Hasselbaink, die vervolgens al koppend kon scoren: 1-1. Mattheij gaf daarmee zijn eerste assist van het seizoen. Excelsior sloeg kort voor de pauze voor een tweede keer toe: Stanley Elbers kon de bal na een fraaie dribbel door de benen van de keeper schuiven. Elbers werd de eerste speler sinds Cees Schapendonk in het seizoen 1986/87 die in één Eredivisie-seizoen in drie verschillende Rotterdamse derby’s tot scoren is gekomen.

Pastoor voerde in de rust een dubbele wissel door: Craig Goodwin en Matthias Pogba vervingen Rick Ketting en Brogno. Veel hielp dat niet, want binnen drie minuten werd het 1-3: Hasselbaink werd bereikt door Fredy en met een geplaatst schot in de hoek leek hij de wedstrijd te beslissen. Mike van Duinen vergat er later nog 1-4 van te maken en daardoor bleef Sparta enige hoop houden op een positief resultaat. Veel verder dan een kans voor Pogba kwam Sparta lange tijd niet, maar door toedoen van Martin Pusic werd het toch nog 2-3. Excelsior overleefde de spannende slotfase echter en kon drie punten bijschrijven.