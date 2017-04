Kanté legt uit: ‘Dat is waarom ik naar Chelsea ging en niet naar Arsenal’

Chelsea telde afgelopen zomer zo’n 36 miljoen euro neer om N’Golo Kanté los te weken bij Leicester City. The Blues troefden daarmee de nodige andere clubs af en zullen geen spijt hebben van de transfer. Arsenal zou ook geïnteresseerd geweest zijn in Kanté, maar de middenvelder geeft nu toe dat the Gunners niet concreet genoeg waren.

“Er was interesse van Arsenal, maar die was niet zo groot als die van andere clubs. Dat is waarom ik naar Chelsea ging en niet naar Arsenal”, zegt Kanté in gesprek met Sky Sports. Arsenal-manager Arsène Wenger zei in februari dat hij de middenvelder al op de korrel had toen hij nog in Frankrijk speelde.

Uiteindelijk nam Leicester City de middenvelder van SM Caen over. In zijn eerste seizoen bij the Foxes werd Kanté direct kampioen van Engeland. Na een goed EK in eigen land maakte hij de stap naar Chelsea, waarmee hij nu opnieuw op de Engelse titel afstevent.