Misidjan op tweede plan in Bulgarije: ‘Waren op de goede weg’

Virgil Misidjan speelde in de groepsfase van de Champions League nog een hoofdrol bij Ludogorets Razgrad door onder meer tegen Paris Saint-Germain te scoren. De status van de Nederlander in Bulgarije is sindsdien echter nogal veranderd en de vleugelspeler, die in Nederland voor Willem II speelde, moet de laatste maanden vaker dan hem lief is genoegen nemen met een plek op de bank.

Ludogorets wil nu het tot medio 2018 lopende contract van Vura verlengen om te voorkomen dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt, maar Misidjan houdt de boot voorlopig af: “Vanuit ons standpunt, als de zaken niet veranderen of wij geen uitleg krijgen, wordt het moeilijk om over een verlenging van zijn contract na te denken. Dat zou een ramp zijn voor zijn carrière. Dan zou het beter zijn om te wachten tot hij naar een club kan waar zijn talenten beter worden benut”, vertelt zijn zaakwaarnemer aan Gol.

“We waren op de goede weg wat betreft zijn toekomst, zeker na zijn goede optredens in de Champions League en na de wedstrijd tegen PSG in december, toen Patrick Kluivert hem persoonlijk de trofee voor ‘Man van de Wedstrijd’ overhandigde. Nu speelt hij om onverklaarbare redenen niet”, gaat de belangenbehartiger verder. “Het is raar, want veel experts in het Oost-Europese voetbal noemen hem een van de meest veelbelovende spelers in Bulgarije. Als je een speler van 23 jaar met zulke kwaliteiten hebt, wiens contract in 2018 afloopt, moet je hem ook de kans geven zich te bewijzen.”