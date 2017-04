‘Volgens mij is het echt toeval dat ik alleen maar in De Kuip scoor’

Feyenoord kreeg afgelopen zondag in de Klassieker een gevoelige tik van Ajax en woensdagavond was de vraag hoe de koploper van de Eredivisie hier tegen Go Ahead Eagles op zou reageren. De 8-0 zege op de degradatiekandidaat vormde echter een duidelijk antwoord en Jens Toornstra was met een hattrick een van de grote blikvangers aan Rotterdamse zijde.

De middenvelder is blij dat zijn ploeg goed heeft kunnen reageren op de nederlaag in Amsterdam: “We hebben geleerd van vorig seizoen, we reageren nu goed na iedere nederlaag. We hebben dit seizoen wel vaker verloren en wisten daar iedere keer goed op te reageren, dat wilde we nu weer doen. We bleven maar gaan en dan heb je er uiteindelijk acht in liggen. Wat dat betreft zijn we weer uitgelopen op Ajax”, analyseerde hij na de wedstrijd tegenover de NOS.

Voor Toornstra waren het alweer doelpunt nummer elf, twaalf en dertien van het seizoen. Die treffers vielen echter wel allemaal in dezelfde twee doelen, aangezien hij tot nu toe alleen maar in de eigen Kuip wist te scoren: “Ik wil ook graag uit eens een doelpunt maken, maar op de een of andere manier lukt dat maar niet. Ik voel me lekker in De Kuip, dat wel, maar volgens mij is het echt toeval dat ik alleen maar hier scoor.”