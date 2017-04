‘Arsenal ontloopt boete van 350 euro na blunder van Wenger’

Het lijkt erop dat Arsenal niet bestraft wordt voor het spelen zonder aanvoerder tegen Manchester City (2-2) op zondag. In de rust haalde Arsène Wenger zijn captain Laurent Koscielny naar de kant, maar wees hij geen nieuwe aanvoerder aan. Arsenal overtrad daardoor de regels van de Premier League, die stellen dat een speler te allen tijde de aanvoerdersband moet dragen.

Koscielny was uitgevallen met een blessure en werd vervangen door Gabriel. Wenger besefte pas na afloop dat hij geen nieuwe aanvoerder had geselecteerd. "Nee. Dat is een goede rvaag. Niemand vroeg me wie de aanvoerder zou worden", vertelt de Fransman aan de Engelse media, kort voor de wedstrijd tegen West Ham United van woensdagavond.

Op het vergrijp staat normaliter een boete van circa 350 euro, maar volgens The Independent komt Arsenal weg met een waarschuwing. Overigens is Koscielny niet de eerste aanvoerder van Arsenal: Per Mertesacker staat bovenaan de rangorde, maar kwam dit seizoen nog niet in actie.