Bayern, Arsenal en Liverpool horen waarschuwing: ‘Hij blijft bij ons’

RB Leipzig wil geen medewerking verlenen aan een transfer van Naby Keïta. De middenvelder is dit seizoen een belangrijke schakel bij de verrassend sterke promovendus. Zijn goede spel is clubs als Bayern München, Arsenal en Liverpool opgevallen en mede daardoor wil Leipzig haast maken met een contractverlenging voor Keïta.

"Het is glashelder: Naby speelt volgend seizoen bij ons", verzekert technisch directeur Ralf Rangnick aan BILD. "We maken er geen geheim van dat we in gesprek zijn over een voortijdige contractverlenging. Hopelijk lukt het voor het eind van dit seizoen. Een pijngrens? Die is er niet. Zijn vertrek zou veel meer pijn doen." Het huidige contract van Keïta loopt door tot medio 2020.

De controlerende middenvelder van Leipzig zegt tegen Kicker niet bezig te zijn met een transfer. De 22-jarige Guinees heeft het naar zin bij die Roten Bullen, die tweede staan in de Bundesliga. "Een van mijn levensdoelen is om mezelf altijd te blijven ontwikkelen. Het past daarom wel bij me dat ik met Leipzig dit fantastische seizoen doormaak."