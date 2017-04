‘Ibrahimovic rondt transfer af en gaat meer verdienen dan Beckham’

José Mourinho heeft aangegeven dat hij Zlatan Ibrahimovic graag wil behouden, maar het ziet ernaar uit dat de manager volgend seizoen niet meer op de diensten van de 35-jarige aanvaller kan rekenen. Fox Deportes meldt namelijk dat de Zweed aan de slag gaat bij Los Angeles Galaxy in de Major League Soccer.

Het medium schrijft dat Ibrahimovic in Californië meer gaat verdienen dan David Beckham deed; laatstgenoemde vertrok in de zomer van 2007 naar Los Angeles Galaxy en streek er een jaarsalaris van ongeveer zes miljoen euro op. Door premies en sponsorinkomsten steeg het jaarlijkse inkomen van Beckham echter tot zo’n 37 miljoen euro, zo rekende Forbes later uit.

Ibrahimovic heeft een aflopend contract bij Manchester United, maar kan dat door een optie met één seizoen verlengen. “Ik wacht rustig op zijn beslissing. Als hij uiteindelijk beslist dat hij blijft en hier gelukkig is, zijn wij daar heel blij mee. Als hij een andere uitdaging wil en daardoor besluit te vertrekken, ben ik ook blij voor hem”, zei Mourinho donderdag.

