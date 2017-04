Tete staat open voor nieuw contract: ‘Ajax heeft mijn nummer’

Kenny Tete staat ervoor open om zijn tot medio 2018 doorlopende contract bij Ajax te verlengen, zo laat hij weten in een interview met Voetbal International. De rechtsback voegt er echter aan toe dat hij nog niets van directeur spelerszaken Marc Overmars heeft vernomen.

“Als Ajax iets wil, hebben ze mijn nummer en dat van mijn zaakwaarnemer. Ik kan moeilijk zelf de club bellen of ik bij kan tekenen”, aldus Tete. Hij stond na het afgelopen seizoen in de belangstelling van naar eigen zeggen ‘een paar goede clubs’, maar wilde bij Ajax blijven en lijkt ook nu aan te sturen op een langer verblijf in Amsterdam.

De 21-jarige Tete ontkent in ieder geval dat hij weg wil: “Ik lees en hoor ook van alles. Dat ik weg zou willen, dat mijn zaakwaarnemer Mino Raiola daarmee bezig zou zijn, noem maar op. Daar moet ik om lachen, want het is onzin, het klopt totaal niet. De waarheid is dat ik niets van de club heb vernomen.” De back speelde tot dusverre vijftig wedstrijden voor Ajax.