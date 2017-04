Van Marwijk adviseert KNVB: ‘Hij is niet mijn type, hij is een schreeuwer’

Het Nederlands elftal zit na het ontslag van Danny Blind zonder bondscoach en Jorge Sampaoli liet onlangs weten wel oren te hebben naar de vacante positie. De Argentijn maakt dit seizoen furore bij Sevilla en vierde in het verleden grote successen met Chili, dat vorig jaar onder leiding van Sampaoli de Copa América won. Bert van Marwijk vertelt maandag bij Peptalk echter niet weg te zijn van de flamboyante oefenmeester.

"Dat is een behoorlijke prestatie, maar hij is niet mijn type trainer. Hij is een beetje een schreeuwer", vindt de huidige bondscoach van Saudi-Arabië. "Hij doet het goed met Sevilla, maar zijn voorganger won geloof ik ook al drie keer de Europa League. Je moet prestaties altijd in perspectief plaatsen. En daarnaast, een Nederlandse trainer moet gewoon lukken."

"Maar eerst moet de KNVB zijn zaakjes op orde krijgen", aldus de voormalig oefenmeester van Oranje. "Ze moeten nu niets halsoverkop iemand voor twee jaar gaan aanstellen. De KNVB moet eerst de eigen organisatie op orde krijgen. Ze moeten gewoon iemand kiezen voor die vijf duels. En dan denk je aan Louis van Gaal."