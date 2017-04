Schreuder voelt zich thuis in Duitsland: ‘Prachtig om te zien waar we nu staan’

Huub Stevens nam Alfred Schreuder in november 2015 als assistent-trainer mee naar TSG 1899 Hoffenheim. Toen Stevens enkele maanden later zijn contract wegens gezondheidsredenen inleverde, bleef Schreuder aan bij de Duitse club. Hoffenheim maakt nu een uitstekend seizoen en ligt op koers om zich te plaatsen voor de Champions League.

“Het is prachtig om te zien waar we nu staan, in vergelijking met hoe de club er voor stond toen ik hier in november 2015 aan de slag ging. Ik ben Huub nog steeds ontzettend dankbaar dat hij mij toen heeft meegenomen”, zegt Schreuder in gesprek met De Telegraaf. Julian Nagelsmann nam het in februari 2016 over van Stevens.

“Dat gelul over systemen, dat maakt hem helemaal niets uit. Wij passen ons altijd aan, aan een tegenstander. Dat wordt in Nederland als negatief uitgelegd, maar wij worden er juist beter van”, gaat de voormalig trainer van FC Twente verder. “Het is tegenwoordig populair om over zogenaamde laptoptrainers te praten, maar dat wordt zwaar overdreven. In Duitsland zijn Nagelsmann en Thomas Tuchel van Borussia Dortmund de enige trainers die daadwerkelijk iets anders doen.”