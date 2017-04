Barcelona loopt na rust weg van laagvlieger en houdt druk op Real

Barcelona heeft zondagavond geen fout gemaakt op bezoek bij Granada. De laagvlieger uit LaLiga werd met 1-4 opzij gezet door doelpunten van Luis Suárez, Paco Alcácer en Ivan Rakitic. Door de overwinning blijft de ploeg van trainer Luis Enrique in het spoor van koploper Real Madrid, dat dit weekend afrekende met Alavés.

Barça moest het in Estadio Nuevo Los Cármenes doen zonder de geschorste Lionel Messi. Zijn vervanger was Rafinha, maar hij raakte al vroeg in de wedstrijd geblesseerd. Het zat de Catalanen niet mee in de openingsfase. Het doel van Guillermo Ochoa werd veel onder vuur genomen, maar de keeper en het houtwerken bleken een sta-in-de-weg. Op slag van rust kwam Barcelona verdiend op voorsprong. Jordi Alba stuurde Suárez weg met een heerlijke dieptepass. De Uruguayaan wipte de bal over de uitgekomen sluitpost heen en tekende voor de 0-1.

Vijf minunten na de thee werd de stand gelijkgetrokken door Jeremie Boga. Hij kon alleen af op Marc-André ter Stegen en rondde beheerst af. De gelijkmaker was voor Barcelona teken om het tempo op te voeren, wat uiteindelijk resulteerde in een ruime overwinning. Alcácer scoorde de bevrijdende 1-2, waarna Rakitic en Neymar de eindstand op 1-4 bepaalden. Voor de Braziliaans international was het zijn honderdste doelpunt in het shirt van Barcelona.