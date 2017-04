Dost en Zeegelaar met Sporting nipt langs middenmoter

Sporting Portugal heeft geen fout gemaakt op bezoek bij Arouca. Met Marvin Zeegelaar en Bas Dost in de basis won de club met 1-2, waardoor Sporting in het spoor blijft van Benfica en FC Porto. Koploper Benfica heeft nog een voorsprong van acht punten, terwijl Porto zeven punten meer heeft dan Sporting.

Toch begon de ploeg van Dost en Zeegelaar slecht aan het duel. Binnen tien minuten zette Mateus de thuisploeg op voorsprong. Na een half uur spelen stelde Sporting binnen twee minuten echter orde op zaken. Via Alan Ruiz en Bruno César namen Os Leões nog in de eerste helft de voorsprong.

In de tweede helft kwam die voorsprong niet meer in gevaar, waardoor Sporting Benfica en FC Porto blijft volgen. Koploper Benfica heeft echter nog een voorsprong van acht punten, terwijl nummer twee FC Porto nog zeven punten voor staat. Overigens hoeft Sporting niet echt meer naar beneden te kijken, want Vitória de Guimaraes staat met tien punten minder op de vierde plaats.