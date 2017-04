Hattrick Gómez helpt Wolfsburg niet voorbij Bayer Leverkusen

Lange tijd leek het erop dat VfL Wolfsburg geen punten zou pakken op bezoek bij Bayer Leverkusen. Die Wölfe hadden uiteindelijk aan Mario Gómez te danken dat het een punt overhield aan het bezoek aan Leverkusen. Het leek er zelfs even op dat Wolfsburg met drie punten zou vertrekken.

Voor Bayer Leverkusen leek er weinig aan de hand in de wedstrijd tegen VfL Wolfsburg. Na 65 minuten spelen had de thuisploeg door doelpunten van Karim Bellarabi en Kevin Volland een comfortabele 2-0 voorsprong gepakt. Het leek er niet op dat de ploeg van trainer Andries Jonker nog punten over zou houden aan het bezoek aan Leverkusen.

Totdat Mario Gómez opstond. VfL Wolfsburg keek tien minuten voor tijd nog tegen een achterstand aan, maar na drie doelpunten van de spits stond de ploeg plotseling met 2-3 voor. Uiteindelijk zorgde Kai Havertz er vlak voor tijd nog voor dat het treffen in een 3-3 gelijkspel eindigde.