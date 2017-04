NEC treurt na: ‘Een pijnlijke nederlaag van een arm cluppie’

NEC leek zondag door een prachtig doelpunt van Ferdi Kadioglu met 1-1 te remiseren tegen Vitesse, maar door een late strafschop van Ricky van Wolfswinkel bleven de punten in Arnhem. “Een pijnlijke nederlaag van een arm cluppie”, zo werd trainer Peter Hyballa na afloop geciteerd door het Algemeen Dagblad.

“Zeker omdat we zo laat in de wedstrijd onderuit gaan. Dit is voor het proces dan heel goed, maar voor de punten heel slecht. Wij moeten alleen niet gaan janken, maar vooruit kijken. Woensdag wacht FC Groningen. Het is herstellen en, pop, naar de volgende wedstrijd”, aldus Hyballa, die de nederlaag wel ‘verdiend’ noemde omdat hij Vitesse beter vond voetballen.

Dat was Henk Fraser het met zijn collega eens; de coach van Vitesse constateerde dat zijn ploeg het spel moest maken en dat men dat dus ook probeerde te doen. “Ik vind het een verdiende zege. We hadden in de eerste helft een overwicht, maar daar hebben we misschien niet genoeg uitgehaald. In de tweede helft lukte dat gelukkig wel. Ik heb de jongens aangegeven dat dit de één na belangrijkste wedstrijd van het seizoen is, die we dus gewonnen hebben.”