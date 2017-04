Techniektrainer Ajax kent geen twijfel: ‘Feyenoord geeft het niet weg’

Richard Witschge ziet Ajax dit seizoen geen kampioen meer worden. De Amsterdammers kunnen de achterstand op koploper Feyenoord zondag verkleinen tot drie punten, maar volgens de techniektrainer van Ajax is het gat te groot. "Ik denk dat de strijd om de titel is beslist: Feyenoord gaat dit niet meer weggeven."

Volgens Witschge staat Feyenoord verdiend bovenaan. De wedstrijd tegen sc Heerenveen (1-2 zege) van twee weken geleden is tekenend: Witschge zag dat Feyenoord 'alles wilde opvreten' voor de overwinning. "Ze gaan echt voor de titel, en dat kon je van Ajax die laatste wedstrijd tegen Excelsior niet zeggen. Al deed Kasper Dolberg die wedstrijd niet mee en dat scheelt wel een slokkie", vertelt de oud-middenvelder.

Als Ajax de druk echt wil opvoeren, moet het Feyenoord van de mat spelen. "Misschien als Ajax ze zondag met 4-0 oprolt dat ze nog zenuwachtig worden. Maar Ajax heeft eerder te veel laten liggen. Ik weet niet waarom", aldus Witschge in Het Parool. Feyenoord won in augustus 2005 voor het laatst in Amsterdam. Sindsdien won Ajax acht van de tien ontmoetingen voor eigen publiek in de Eredivisie.