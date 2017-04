Bayern München kan gedroomde kandidaat na nieuw contract vergeten

Max Eberl heeft zijn tot medio 2020 doorlopende contract bij Borussia Mönchengladbach met twee seizoenen verlengd, zo maken die Fohlen zaterdagochtend via de officiële kanalen bekend. De sportief directeur gaat dus sowieso niet aan de slag bij Bayern München.

Der Rekordmeister had de 43-jarige Eberl naar verluidt in beeld om de vertrokken Matthias Sammer op te volgen, maar moet dus verder zoeken. Eberl speelde vijfenhalf jaar bij Mönchengladbach, ging er later aan de slag als coördinator van de jeugdopleiding en mag zich sinds oktober 2008 sportief directeur van de huidige nummer tien van de Bundesliga noemen. Hij haalde onder anderen Christoph Kramer, Jannik Vestergaard, Luuk de Jong en Granit Xhaka naar het Borussia-Park.

“De afgelopen maanden is er veel gespeculeerd over mijn persoon. In die periode zijn ik en Borussia altijd heel open naar elkaar toe geweest en daar ben ik het bestuur erg dankbaar voor. Borussia Mönchengladbach is mijn club, ik werk hier in een uitstekend team samen met Dieter Hecking en hoofdscout Steffen Korell en kijk uit naar de uitdagingen die voor ons liggen”, legt Eberl uit op de clubwebsite.