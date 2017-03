Koeman ziet verhuurde Engels international definitief vertrekken

Tom Cleverley mag zich definitief speler van Watford noemen. The Hornets hebben een optie in de huurovereenkomst gelicht, waardoor de Engelsman aankomende zomer de overstap maakt van Everton, zo heeft de club via de officiële kanalen bevestigd. Ronald Koeman ziet de middenvelder zodoende niet terugkeren.

Cleverley heeft zijn krabbel gezet onder een contract dat hem voor de komende vijf jaar op Vicarage Road houdt. Voor de dertienvoudig international is dit overigens al de tweede periode die hij als huurling bij Watford doorbrengt. In het seizoen 2009/10 werd hij door zijn toenmalige werkgever Manchester United ook verhuurd en werd hij aan het einde van de jaargang zelfs uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Hoeveel Watford precies neerlegt voor Cleverley is niet bekend gemaakt. Directeur Scott Duxbury toont zich in ieder geval verguld met de deal: “We zijn erg blij dat we ons van zijn handtekening hebben kunnen verzekeren. Ik denk dat het een teken van onze ambitie is om dit soort spelers te kunnen rekruteren. Toms band met de club en de supporters werd al duidelijk vanaf het moment dat hij hier terugkeerde en nu kijken we er naar uit om hem nog jaren in het shirt van Watford te zien.”

