‘Ik zie het al als een waardering dat ik aan Real Madrid word gelinkt’

Bernd Leno wordt niet voor de eerste keer met een overgang naar Real Madrid in verband gebracht. Twee jaar geleden was de 25-jarige doelman van Bayer Leverkusen al in beeld om het vertrek van Iker Casillas op te vangen en ook nu zou de Duits international een van de voornaamste kandidaten zijn om het keepersgilde van los Merengues te versterken.

Volgens Kicker is Leno serieus in beeld bij Real Madrid, dat Costa Ricaans international Keylor Navas als eerste sluitpost heeft. "Ik zie het al als een waardering dat ik aan Real Madrid word gelinkt", zo laat de doelman aan BILD weten. "Meer weet ik echter niet. Ik heb daar met niemand over gesproken. Ook niet met mijn zaakwaarnemer." Het contract van Leno loopt medio 2020 ten einde.

In de verbintenis van Leno is sprake van een transferclausule, die enkele dagen na de laatste officiële wedstrijd van het seizoen verloopt. Dat was vorig jaar op 30 april het geval. "Bernd en ik hebben afgesproken dat we na Pasen in alle rust met elkaar gaan zitten en dan de toekomst gaan bespreken. Tot dat moment ligt de focus volledig op Bayer Leverkusen", zo stelt zaakwaarnemer Uli Ferber.