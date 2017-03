Feyenoord ziet felbegeerd talent vertrekken: ‘Dit is een grote club’

Ozan Can Kökçü is niet langer speler van Feyenoord. De achttienjarige aanvallende middenvelder heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Bursaspor, de huidige nummer elf van de Süper Lig. Hij had een aflopend contract in Rotterdam.

De arbeidsovereenkomst gaat per 1 juli in, zo communiceert Bursaspor. “We zijn verheugd dat we zo’n goede speler hebben kunnen contracteren”, aldus vicevoorzitter Ali Ademoglu. Kökçü laat op de website van zijn nieuwe werkgever weten blij te zijn dat hij voor ‘een grote club’ heeft getekend: “Ik hoop dat ik dit shirt vele jaren mag dragen. Ik volg Bursaspor al van kinds af aan en kan mij het kampioenschap van 2010 goed herinneren.”

Kökcü werd eerder ook in verband gebracht met clubs als Fenerbahçe, Tottenham Hotspur en Everton, maar heeft er dus voor gekozen om bij Bursaspor aan de slag te gaan. “Ik hoop de komende jaren van waarde te zijn voor deze club. De speler van Bursaspor die ik het best vind, is Pablo Batalla. Hij is een erg goede voetballer”, aldus Kökcü, die in februari al bekendmaakte dat hij zijn contract bij Feyenoord niet zou verlengen.