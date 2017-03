Wenger houdt opties open: ‘Het is een onderwerp dat nog niet helemaal rond is’

Het contract van Arsène Wenger bij Arsenal loopt komende zomer af. Na de slechte resultaten van de laatste tijd ziet een deel van de supporters de Fransman liever vertrekken, maar het is nog altijd onduidelijk wat Wenger volgend seizoen doet. Hij liet donderdag nog eens weten dat een langer verblijf nog niet rond is.

Op een persconferentie liet Wenger weten dat hij zijn beslissing ‘heel snel’ naar buiten zal brengen. “Blijf ik nog twee jaar? Mijn toewijding zal hetzelfde zijn. Het is een onderwerp dat nog niet helemaal rond is”, laat de Franse oefenmeester weten. Volgens Wenger heeft de onduidelijkheid rond zijn toekomst geen invloed op de prestaties van zijn ploeg. “Ik geloof dat je je altijd moet focussen op wat belangrijk is. We moeten niet naar excuses zoeken.”

“De resultaten zijn de laatste tijd niet zoals we ze willen zien. De prioriteit ligt op het veld, daar zullen we moeten presteren”, gaat Wenger verder. Ook Mesut Özil en Alexis Sánchez worden in verband gebracht met een vertrek bij Arsenal. “Persoonlijk denk ik dat ze allebei willen blijven. Ik hoop dat de club een akkoord met hen weet te bereiken.”