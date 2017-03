‘In Engeland kon hij veel meer verdienen, maar hij wilde naar Feyenoord’

Lars Jörgensen woont weliswaar in Denemarken, maar mist vrijwel geen wedstrijd van zijn zoon Nicolai in het tenue van Feyenoord. De 52-jarige Deen exploiteert een kartbaan, beheert een bescheiden managementbureau met onder meer tennisster Caroline Wozniacki als cliënte en zag het zo goed mogelijk begeleiden van zijn zoon, die hij niet zakelijk begeleidt, als een project.

Het vormen van Jörgensen als voetballer begon al vroeg. "Toen hij acht was, heeft hij een jaar of twee op taekwondo gezeten. Een goede training voor de balans. En zodat hij niet bang zou worden voor een verdediger", zo vertelt Jörgensen senior donderdag in gesprek met De Telegraaf. De Deens international was altijd weg van een bal, in welke vorm dan ook. "Ik denk dat hij ook een toptafeltennisser had kunnen worden. Of een golfer, dat deed hij vroeger heel vaak."

"Toen Nicolai 14 jaar was, was hij een van de beste spelers in Scandinavië", zo verzekert Jörgensen senior. Hij liep zelfs stage bij Liverpool, maar dat was achteraf gezien een fout, zo oordeelt zijn vader. "Toen hij terugkwam, was de druk zo groot voor een jongen van veertien." Jörgensen belandde bij Bröndby IF, maar maakte daarna faam bij AB.

Zijn periode bij Bayer Leverkusen was geen succes. Drie succesvolle seizoenen in het tenue van FC Kopenhagen gaven Jörgensen zijn vertrouwen terug. "Nicolai kon in Rusland en Engeland veel meer verdienen. Maar hij zei: ’Breng me naar Feyenoord’. Nu kan hij kampioen worden. En topscorer! Prachtig."