Donnarumma dankt legende: ‘Hij adviseerde me om mezelf te blijven’

Gianluigi Donnarumma schreef dinsdagavond geschiedenis in het shirt van Italië. Het achttienjarige toptalent verving in het oefenduel met Nederland (1-2 zege) levende legende Gianluigi Buffon tussen de palen bij de Azzurri en werd daarmee de jongste doelman ooit in de basis bij de Italianen. Donnarumma toonde zich na afloop van de wedstrijd in de Amsterdam ArenA dankbaar.

"Ik ben blij dat ik eindelijk mijn volwaardige debuut heb kunnen maken", vertelde de sluitpost van AC Milan aan Rai Sport. Donnarumma maakte al tweemaal eerder als invaller zijn opwachting in de nationale ploeg, maar stond tegen Nederland voor zijn basisdebuut. De jongeling dankte Buffon. "Ik dank Gigi voor alle adviezen die hij mij gegeven heeft. Ik ben trots om dit shirt te mogen dragen."

"Buffon adviseerde me om gewoon te ontspannen en vooral mezelf te blijven", vervolgt Donnarumma. "Ik ben trots om hier te staan. Ik werk elke week hard om mezelf te blijven verbeteren, omdat het leerproces nooit stopt. Ik neem alle adviezen die ik ontvang tot me en ik draag deze avond op aan mijn familie en vriendin."