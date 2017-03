De Boer sluit landstitel Ajax uit: ‘Zelfs bij een zege op Feyenoord’

Ajax hoopt zondagmiddag thuis tegen koploper Feyenoord zijn laatste strohalm te grijpen in de titelrace. De achterstand van de Amsterdammers kan bij een overwinning teruggebracht worden tot drie punten, maar Ronald de Boer voorziet een loodzware opgave voor het elftal van Peter Bosz.

"Feyenoord heeft een ideale uitgangspositie", vertelt de analist in De Telegraaf, in aanloop naar de kraker van komend weekeinde. "Een gelijkspel zal voor hen voelen als een overwinning. Ik denk dat ze het heel compact neer gaan zetten en gaan proberen te profiteren van een foutje in de opbouw bij Ajax. Zelfs als Ajax zou winnen, denk ik dat de titelstrijd beslist is. Het gat is te groot. Ajax moet ook nog naar PSV. Dit zie ik Feyenoord niet meer weggeven."

Volgens De Boer heeft Feyenoord zijn riante voorsprong op de ranglijst voornamelijk te danken aan het groot aantal doelpuntenmakers van de ploeg. "Bij Ajax moet het toch vooral van Kasper Dolberg en Davy Klaassen afkomen, terwijl je bij Feyenoord behalve Nicolai Jörgensen veel spelers hebt die gemakkelijk scoren", zegt de voormalig Ajacied. "Als de een het een keer niet heeft, dan staat er een ander op. Dat is een grote kwaliteit van Feyenoord dit seizoen. Daardoor kunnen ze ook wedstrijden winnen als het een keer wat minder loopt."