Robben wil inspraak: ‘We zitten nu veertien jaar bij Oranje’

Arjen Robben wil zich met Wesley Sneijder gaan bemoeien met de gesprekken over een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De aanvaller van Bayern München zou het logisch vinden om inspraak te krijgen, zo vertelde hij na het duel met Italië aan de NOS.

“Wij zitten veertien jaar bij Oranje. We weten wat voor spelersgroep we nu hebben en wie daar bij zal passen”, aldus de buitenspeler. Op namen wilde hij niet ingaan, al gaf hij wel toe Louis van Gaal ‘heel hoog’ te hebben zitten. Van Gaal heeft echter al aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een terugkeer als bondscoach van Oranje.

De 33-jarige Robben is in ieder geval blij dat hij zich weer bij zijn club kan melden: “Ik ben blij als ik weer in München ben, want dit is ongelooflijk waardeloos geweest. We moeten dit eerst verwerken, daarna kunnen weer vooruitkijken.”