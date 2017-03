Spanje klopt Frankrijk na hulp van videoref en prachtige aanval

Spanje heeft de vriendschappelijke kraker met Frankrijk winnend afgesloten. De formatie van Julen Lopetegui had dinsdagavond aan doelpunten van David Silva en Gerard Deulofeu voldoende om de verliezend finalist van het EK te kloppen: 0-2.

Frankrijk begon goed en kreeg via onder anderen Kévin Gameiro en Laurent Koscielny goede kansen, maar de aanvaller van Atlético Madrid stuitte op de voet van David de Gea en de verdediger zag zijn kopbal van de lijn gehaald worden door Gerard Piqué. Spanje schrok wakker en dacht na een kwart wedstrijd op voorsprong te komen, maar Sergio Ramos en Piqué werden teruggefloten omdat er een overtreding was gemaakt op doelman Hugo Lloris. Andrés Iniesta kreeg ook nog mogelijkheden, maar het bleef tot de rust bij 0-0.



AS Monaco-sensatie Kylian Mbappé deed 65 minuten mee.

De supporters hoopten dat zij in de tweede helft wél spektakel voorgeschoteld zouden krijgen en dat leek er ook te komen, want binnen drie minuten lag de bal in het mandje. Antoine Griezmann kopte van dicthbij raak, maar de scheidsrechter keurde de treffer met behulp van de videoscheidsrechter later af. Hierna gebeurde er lange tijd niet veel meer in het Stade de France; enkel Álvaro Morata kreeg nog een serieuze mogelijkheid, maar de spits van Real Madrid besloot na een pass van Pedro ruim naast.

Na 68 minuten werd de ban gebroken: Jordi Alba werd gevloerd door Laurent Koscielny waarna David Silva de toegekende strafschop omzette in de 0-1. La Furia Roja verdedigde de voorsprong vervolgens met succes en breidde die ook nog uit, want Deulofeu was na mooi combinatievoetbal en een voorzet van Alba het eindstation van een oogstrelende aanval. Frankrijk en Spanje kunnen zich nu richten op de wedstrijden tegen respectievelijk Zweden (9 juni) en Macedonië (11 juni).