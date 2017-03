Italiaanse bondscoach roemt Hoedt: ‘In zijn eerste jaar zijn waarde bewezen’

Wesley Hoedt maakte zaterdagavond zijn debuut in het Nederlands elftal in de met 2-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. De verdediger van Lazio gooit hoge ogen in de Serie A en kan ook op de complimenten van de Italiaanse bondscoach Giampiero Ventura rekenen.