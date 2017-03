‘Bij Ajax ontbrak de frisheid, bij Feyenoord zie je dan Vilhena opstaan’

Feyenoord is hard op weg naar de eerste landstitel sinds het seizoen 1998/99 en kan een grote slag slaan als het zondag niet verliest op bezoek bij titelconcurrent Ajax. Op weg naar de Klassieker schat Paul Bosvelt, voormalig aanvoerder van de Rotterdammers, de kansen van zijn oude club goed in. De oud-international vindt dat de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst verder is dan die van Peter Bosz.

De afgelopen speelronde wist Ajax niet te winnen van Excelsior (1-1), terwijl Feyenoord een 1-0 achterstand tegen sc Heerenveen wist om te buigen naar een 1-2 overwinning. “Toen heeft Feyenoord een heel goede stap gemaakt. Daar krijg je als team het zelfvertrouwen van”, vertelt Bosvelt, die zelf kampioen werd met Feyenoord en de UEFA Cup won in 2002, in gesprek met De Telegraaf. “Een achterstand zo ombuigen in een lastige uitwedstrijd bij Heerenveen, daar word je als team sterk van. Bij Ajax zag je dat het Europese duel met Kopenhagen net dat stukje frisheid had weggenomen om de tegenslag bij Excelsior om te buigen. Bij Feyenoord zie je dan een Vilhena opstaan die iets extra’s kan geven. Ajax heeft ook nog wat Europese duels te gaan.”

De voorsprong op Ajax bedraagt zes punten en met een beter doelsaldo staat Feyenoord er uitstekend voor. Toch wordt in Rotterdam nog gevreesd voor het uit handen geven van de titel. “Dat komt door de historie en dat is ook wel logisch, maar ik denk dat de situatie nu anders is. Je hebt een aantal jaren een heersend Ajax gehad en dat is ook niet echt meer. Wanneer heb je voor het laatst gezien dat Feyenoord ruim tien doelpunten meer maakte dan Ajax? Ze hebben de power en houden dit nu al viervijfde deel van de competitie vol. Het lijkt me heel sterk dat ze nu ineens in elkaar zakken. Ik vind ze juist heel erg stabiel. Na tikjes bij Go Ahead, Sparta en tegen Fenerbahçe zijn ze ook gewoon doorgegaan. Ik denk niet dat Feyenoord verliest in de ArenA.”