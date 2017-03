‘Nu zeggen dat we voor Koeman hadden moeten gaan, is te makkelijk’

Bert van Oostveen was als directeur betaald voetbal van de KNVB mede verantwoordelijk voor de aanstelling van Guus Hiddink en later Danny Blind als bondscoach. Van beide trainers is vroegtijdig afscheid genomen vanwege tegenvallende prestaties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Van Oostveen, secretaris-generaal van de voetbalbond en tevens toernooidirecteur van het EK-vrouwenvoetbal, de zwartepiet krijgt toegespeeld. In een interview met De Telegraaf bijt de voetbalbestuurder van zich af.

Ronald Koeman diende zichzelf aan als opvolger van Louis van Gaal, maar de keuze viel destijds op Hiddink. “Nu zeggen dat we in 2013 voor Koeman als nieuwe bondscoach hadden moeten gaan, is te makkelijk”, vertelt Van Oostveen. “Destijds hebben we op basis van de informatie die toen voor handen was een andere keuze gemaakt. Ik heb nooit de gewoonte gehad om te spreken over kandidaten die het niet zijn geworden. En dat doe ik nu ook niet. Dat is niet chic.”

Na de nederlaag van Oranje uit tegen Bulgarije lag het hoofd van Blind op het hakblok. De inmiddels ex-bondscoach werd een dag na de verliespartij ontslagen. “Het gaat me te ver om alles op het conto van één man te schrijven. Of dat nu Guus Hiddink, Danny Blind of Bert van Oostveen is. De huidige situatie ligt veel complexer dan dat”, aldus Van Oostveen. “Alle beslissingen, waarvan er ook een aantal heel goed uitpakte, zijn in gezamenlijkheid genomen en daar heb ik ook verantwoording over afgelegd. Elk besluit was op dat moment weloverwogen, met breed draagvlak en nimmer lichtvaardig.”

Hiddink kreeg een contract tot en met het EK van 2016, waarna Blind het stokje moest overnemen en Oranje naar het WK in Rusland moest leiden. Die constructie pakte verkeerd uit. “Maar ik weet niet of dit alleen de reden is waarom we het EK van 2016 zijn misgelopen en er in de WK-kwalificatie nu slecht voorstaan. Er zijn ook genoeg kenners die zeggen dat we een kwalitatief probleem en een grote uitdaging voor de toekomst hebben.”