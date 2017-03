‘Zaakwaarnemer wil transfer regelen voor boezemvriend van Van Persie’

Fenerbahçe wil Robin van Persie kwijt, maar de aanvaller verdient een miljoenensalaris en is daardoor niet makkelijk aan een andere club te slijten. Zaakwaarnemer Kees Vos heeft de directie daarom laten weten dat hij de club enigszins tegemoet wil komen door een andere speler in Istanbul onder te brengen.

Volgens Fotomaç zou Ibrahim Afellay daarom wel eens de eerste aanwinst van Aykut Koçaman kunnen worden, al moet de komst van die trainer nog wel bevestigd worden. Het is nog onduidelijk of Fenerbahçe serieuze interesse heeft in de dertigjarige Afellay of dat de speler zelf openstaat voor een transfer naar de Ülker Arena.

Afellay speelt bijna twee jaar voor Stoke City en verlengde zijn verbintenis begin deze maand nog tot de zomer van 2019. De 53-voudig international van het Nederlands elftal speelde tot dusverre 48 wedstrijden voor the Potters en daarin kwam hij tot drie doelpunten en drie assists.