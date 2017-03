Diego Costa: ‘Het is een land waar ik nooit heb gespeeld, dus waarom niet?’

Diego Costa staat open voor een transfer naar de Ligue 1 in de toekomst. De spits van Chelsea is erg te spreken over de ontwikkeling die het Franse voetbal doormaakt: hij merkt dat meerdere clubs in de top van de Ligue 1 grote stappen zetten. Diego Costa sluit niet uit dat hij ooit onderdeel wil uitmaken van die ontwikkeling.

"Olympique Marseille heeft een fraai project op poten gezet en iedereen weet dat Paris Saint-Germain een gerespecteerde naam is in Europa", stelt de Spanjaard, die in januari en februari nog in verband werd gebracht met een overstap naar China. "AS Monaco heeft ook een mooi project en heeft een paar fantastische spelers. De Ligue 1 is zich aan het ontwikkelen."

De clubtopscorer van Chelsea, dit seizoen goed voor zeventien competitiedoelpunten, staat tot medio 2019 onder contract op Stamford Bridge. Een reden om weg te gaan ziet hij nog niet. "Ik ben erg gelukkig bij Chelsea, maar in het voetbal kan alles", zegt Diego Costa tegen Téléfoot. "Als ik toe ben aan iets nieuws, waarom niet? Frankrijk is een land waarin ik nog nooit heb gespeeld."