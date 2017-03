Verratti heeft voorkeur: ‘Juventus hoort bij de vier beste clubs ter wereld’

Marco Verratti wordt de laatste tijd geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Paris Saint-Germain. Zeker na de dramatische uitschakeling in de Champions League zou de middenvelder zijn zinnen hebben gezet op een transfer. Verratti zegt gelukkig te zijn in de Franse hoofdstad, maar laat ook doorschemeren dat een terugkeer naar Italië tot de mogelijkheden behoort.

“Een terugkeer naar Italië? Ik ben gelukkig in Parijs, dus ik ga met de club praten en dan zien we wel wat de beste keuze is”, zegt Verratti in gesprek met RAI Sport. “Italië, Spanje en Engeland hebben de grootste competities, dus als ik Frankrijk op een dag verlaat, zal dat voor een club uit één van die landen zijn. Clubs als Internazionale en Juventus willen tegenwoordig investeren en spelen op een hoog niveau.”

“Juventus hoort bij de vier beste clubs ter wereld”, vervolgt de Italiaanse middenvelder. “Als op een dag vertrek bij PSG en er is de mogelijkheid om naar Juve te gaan, zou dat geen probleem zijn. Ik heb het met Gianluigi Buffon gehad over mijn toekomst. Maar we hebben het alleen gehad over Barcelona. Maar hij weet wat ik wil en dat is in Parijs blijven.”