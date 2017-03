Stuivenberg haalt uit naar United en Mourinho: ‘Ik vind dat schandalig’

Ondanks het winnen van de FA Cup, werd Louis van Gaal afgelopen zomer op straat gezet door Manchester United. Daarmee eindigde ook het dienstverband van Albert Stuivenberg op Old Trafford, die assistent van Van Gaal was. De huidige trainer van Racing Genk heeft geen goed woord over voor de handelswijze van the Red Devils en José Mourinho.

Van Gaal wist nog van niets en werd in de catacomben van Old Trafford op de hoogte gebracht van zijn ontslag. “Een paar minuten daarna kwam het in de media, dat is een feit. Dat is natuurlijk bizar”, zegt Stuivenberg in het programma De Tafel van Kees van FOX Sports. José Mourinho werd kort daarna aangesteld als opvolger van Van Gaal. De Portugees stelt een goede band te hebben met Van Gaal, maar hij sprak desondanks niet met hem over het aanbod van Manchester United.

“Ik vind dat schandalig. De manier waarop hij communiceert ook. Ik kan me voorstellen dat je geïnteresseerd bent als je wordt benaderd door United”, stelt Stuivenberg. “Maar als je zogenaamd 'bevriend' bent met iemand, een speciale relatie hebt met iemand, kan ik me ook heel goed voorstellen dat je denkt: Ik wil daar wel op een goede manier met Louis uitkomen. Zo sta ik erin, maar misschien ben ik wel heel naïef in dit wereldje.”